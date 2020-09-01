صحيفة ألمانية: برلين سعت لمنع فرض عقوبات على تركيا

كشفت صحيفة ألمانية، عن أن الحكومة الألمانية عملت على منع فرض أي عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في منطقة شرق المتوسط وكذلك تصرفاتها التي تضر بدول في الاتحاد الأوروبي.وقالت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج"( Süddeutsche Zeitung) في تقريرها بعنوان "برلين تتوسط بين الجانبين"، مشيرة إلى أن برلين اقتربت بشدة من التوصل لاتفاقية خفض التصعيد بين اليونان وتركيا لكنها فشلت.وذكرت تسايتونج إن العقبة الأكبر أمام التوصل إلى اتفاق كانت ولا تزال انعدام الثقة، فحكومتي البلدين قلقتان من أن الأوساط القومية ستستغل نشر الاتفاقية من خلال تقديمها على أنها نقطة ضعف، مشيرة إلى أنه بعد محادثات مضنية، تم الاتفاق أخيرًا على بيان علني مماثل من قبل الأطراف المتحاربة في 7 أغسطس الماضي، والذي وافق عليه الرئيس التركي طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني.وجاء في هذا البيان أن الجانبين التركي واليوناني اتفقا على البدء في المحادثات وإجراءات بناء الثقة، في حين تم الاتفاق أيضا على وقف اختياري لأعمال التنقيب.وقالت الصحيفة إن ما دفع الأتراك إلى الانسحاب من المناقشات هو الاتفاق البحري اليوناني مع مصر الذي تم وفقًا للقانون البحري الدولي، مشيرة إلى أنه بعد ساعات من إعلان الاتفاق انقلبت تركيا رأسا على عقب واتهمت اليونان بالخيانة.وأفادت الصحيفة الألمانية بأن التنافس التركي المصري ليس فقط في ليبيا ولكن هناك صراع على النفوذ في الشرق الأوسط بشكل عام، لذا اعتبرت تركيا التحرك الاستراتيجي اليوناني باعتباره تحديًا لها.وكشفت الصحيفة عن أن دعم فرنسا لليونان ومصر أجبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف عندما كانت غير مبالية بالصراع بين أنقرة وأثينا.ونوهت "دويتشه تسايتونج"، بأن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لمحاولة تجنب فرض عقوبات على حلفائها الأتراك منذ قرون، وبذل وزير الخارجية هايكو ماس جهودا كبيرة في هذا الشأن.وأكدت الصحيفة أن هناك مشكلة أكبر بكثير وراء الصراع الثنائي بين اليونان وتركيا، فما تحتاجه تركيا ليس فقط حل النزاعات الحدودية والحصول على احتياطيات الطاقة التي ربما لا يكون استغلالها مفيدًا اقتصاديًا، بل تريد أنقرة إعادة التفاوض بشأن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وتسهيل التأشيرات.وشددت الصحيفة على أن القضيتين لهما أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي، والتي تم تجميدها في أعقاب النزاعات العديدة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.