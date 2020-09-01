جامعة الأزهر تُكرم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

أهدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، درع جامعة الأزهر، للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق؛ تقديرًا لتعاونهما العلمي مع الجامعة.جاء التكريم في إطار انعقاد المؤتمر الدولي عن وباء كورونا المستجد تحت عنوان: المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية لمواجهة جائحة كوفيد - 19، الذي تعقده الجامعة الآن، ويستمر حتى ٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، ورئيس المؤتمر؛ وبمشاركة من جميع كليات الصيدلة بالأزهر والعديد من الجامعات المصرية.تدور محاور المؤتمر حول تطور أنظمة الرعاية الصحية والتطبيقات التكنولوجية في المجالين الصحي والتعليمي، وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد - 19؛ دعمًا لأبطال الرعاية الصحية، نظرًا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات التي تأثرت بجائحة كوفيد- 19 على مختلف المستويات؛ حيث طُرِحت الرؤى، وعُرضت الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم، ونُوقشت التحديات بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.