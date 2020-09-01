الأمن اللبنانى يطلق قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين

أطلقت قوات الأمن اللبناني، الثلاثاء، قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط مجلس النواب اللبناني بمنتصف بيروت.وتجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المشاركين في تظاهرة "غضب لبنان الكبير"، المطالبين بتشكيل حكومة اختصاص وليس محاصصة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.وخرج آلاف اللبنانيين اليوم في مظاهرة أطلق عليها "غضب لبنان الكبير"، في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت.ليتوجه بعض المشاركين لاحقًا إلى محيط البرلمان اللبناني، وقاموا برشق قوات الأمن المتمركزة هناك بالحجارة والزجاج وفقًا لوسائل إعلام محلية.وأفادت المؤسسة اللبنانية للإرسال بأن بعض المتظاهرين قاموا بفتح بوابة حديدية عند أحد مداخل البرلمان، لترد قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع قبل إغلاق البوابة مجددًا.