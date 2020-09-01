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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية رابعة إلى كولومبيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:55 م
طائرة مساعدات طبية
طائرة مساعدات طبية
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أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، طائرة مساعدات تحمل 14 طنا من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، سيستفيد منها 14 ألفا من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن نائبة رئيس جمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز أعربت عن شكرها وتقديرها للإمارات على ما تقدمه من دعم لبلادها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، منوهة بحرص كولومبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وحيث تشهد نموًا ملحوظًا على جميع الأصعدة.

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