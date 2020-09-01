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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 190 وإصابة 172 جراء الفيضانات فى أفغانستان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:59 م
الفيضانات في أفغانستان
الفيضانات في أفغانستان
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أعلنت وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، اليوم، مقتل 190 على الأقل وإصابة 172 آخرين بسبب الفيضانات العارمة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن الوزارة قولها، إن أكثر من 4 آلاف عائلة تضررت من جراء الفيضانات؛ وتم تزويد 3 آلاف أسرة منها بالمساعدات الأساسية، مضيفة أن الجهود جارية للبحث عن عمل للمتضررين من الفيضانات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية غلام بهاء الدين جيلاني، بأن تأثير الفيضان كبير وغير مسبوق، مشيرا إلى أن الفيضانات ضربت 15 إقليما في البلاد وأن إدارة الكوارث لديها بعض أوجه القصور بسبب تعقد الوضع.

ومن بين الأقاليم التي تضررت بشدة بسبب الفيضانات (بروان، كبيسا، بنجشير، ميدان وردك، ننجرهار، باكيتا، خوست، نورستان، كونار، لغمان، باميان، غزني).

وقال مسئولون أفغان: إن الفيضانات دمرت 1055 منزلا.. فيما أشارت القناة الأفغانية إلى أن أغلب الضحايا وقعوا في إقليم بروان بوسط البلاد.

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