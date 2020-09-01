الفريق الطبى لقافلة «معا نستطيع» يجرى مسحات كورونا بالإسكندرية
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:28 م
هبة عويضةطباعة
أجرى أعضاء الفريق الطبي للقافلة المجتمعية الشاملة التي أطلقتها جامعة الإسكندرية ضمن مبادرة «معا نستطيع» لخدمة القرى والمناطق الأشد احتياجًا بمناطق مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة، مسحات فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها جامعة الإسكندرية.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزي رئيس لجنة القوافل المجتمعية، أنه تم استكمال عملية تغيير فرش المساجد ومد 7 خطوط مياه الشرب لقرى واحة سيوة لخدمة 200 أسرة ورفع مخلفات الترميم، وكذلك عدد من المساعدات الغذائية ومشاركة بنك الكساء والطعام ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية بمساعدات عاجلة لأهالي الواحة.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزي رئيس لجنة القوافل المجتمعية، أنه تم استكمال عملية تغيير فرش المساجد ومد 7 خطوط مياه الشرب لقرى واحة سيوة لخدمة 200 أسرة ورفع مخلفات الترميم، وكذلك عدد من المساعدات الغذائية ومشاركة بنك الكساء والطعام ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية بمساعدات عاجلة لأهالي الواحة.