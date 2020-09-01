الفريق الطبى لقافلة «معا نستطيع» يجرى مسحات ‏كورونا بالإسكندرية

أجرى أعضاء الفريق الطبي للقافلة المجتمعية الشاملة التي أطلقتها جامعة الإسكندرية ضمن ‏مبادرة «معا نستطيع» لخدمة القرى والمناطق الأشد احتياجًا بمناطق مطروح ‏وسيدي براني والسلوم وسيوة، مسحات فيروس ‏كورونا المستجد، ضمن الإجراءات ‏الاحترازية التي تتبعها جامعة الإسكندرية.وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزي رئيس لجنة القوافل المجتمعية، أنه تم استكمال ‏عملية تغيير فرش المساجد ومد 7 خطوط مياه الشرب لقرى واحة سيوة ‏لخدمة 200 أسرة ورفع مخلفات الترميم، وكذلك عدد من المساعدات ‏الغذائية ومشاركة بنك الكساء والطعام ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية بمساعدات ‏عاجلة لأهالي الواحة.