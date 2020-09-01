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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لجنة فرز الأعمال المتقدمة لمسابقة «ضى» تبدأ مهامها اليوم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:39 م
أتيليه ضي
أتيليه ضي
إيمان عادل
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أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن لجنة الفرز لمسابقة معرض "ما بعد الكورونا" تعقد أول اجتماع لمباشرة أعمالها مساء اليوم، برئاسة الفنانين الكبيرين الدكتور مصطفى الفقي والدكتور حسن عبدالفتاح وهشام قنديل مدير أتيليه العرب.

وبحسب بيان صادر عن الأتيليه، تبدأ اللجنة باختيار الأعمال الأصلية التي تظهر في المعرض من التصوير والرسم والنحت والجرافيك والخزف، وتباشر مهامها حتى نهاية موعد استلام الإيميلات الخاصة بالمسابقة المقرر في الخامس والعشرين من سبتمبر الجارى.

فيما تشكلت لجنة تحكيم مسابقة ومعرض "ما بعد كورونا" فى الفن التشكيلي، برئاسة الفنان الكبير محمد عبلة وعضوية الفنانين الكبار الدكتور عادل ثروت وطارق الكومي والفنان والناقد السعودي الكبير سمير الدهام، وتبدأ أعمالها خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

ويتنافس نحو 600 عمل فني وإبداعي حتى الآن فى مسابقة "ضى" على جوائز بقيمة 750 ألف جنيه، ومن المتوقع وصول عددها إلى الألف عمل متنافس فى خمسة فروع، قبل غلق باب تلقى الأعمال.

وتضم مسابقة "ضي" فروع الفن التشكيلي، النحت، والتصوير، والرسم، والخزف، والجرافيك، والموسيقى، والشعر، والقصة القصيرة، وكلها من الأعمال التي أنتجها أصحابها في فترة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

فكرة المعرض، تعود إلى الشيخ طلال زاهد وهي الفكرة الأولي على المستوى العربي التى تنفذ فى صورة مسابقة بين متنافسين مصريين وسعوديين والمقيمين العرب داخل البلدين.

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لجنة فرز الأعمال المتقدمة لمسابقة «ضى» تبدأ مهامها اليوم

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