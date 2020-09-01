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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفتيل الجديد في الأقصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:24 م
طريق السوفتيل الجديد
طريق السوفتيل الجديد
هدى الأمير
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أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفتيل الجديد ومحطة معالجة الصرف الصحى المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمشروعات القومية للطرق للعام المالى 2020 2021 لهيئة الشركة الوطنية للطرق.

وأشار إلى أن ذلك تم بعد إعلان هيئة الطرق والكبارى البدء فى تنفيذ كافة أعمال طرق السوفيتيل ومدينة الشمس، تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاستكمال أعمال رصف وتمهيد الطرق وفقا للجداول الزمنية المقررة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الوطنية بتنفيذ الطريق كاملا وإنهاء كافة أعماله ليصبح جاهزا للمارة والسيارات وفقا للتوقيتات المحددة لها، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات تواصل حاليا تجويد أعمال التنفيذ لطريق السوفيتيل ونظافة الطريق وتجميله.

وأوضح الهوارى أن طريق السوفيتيل الجديد سيساهم فى تخفيف الزحام المروري على الطريق الرئيسى وتقليص التكدس المروري أثناء وصول الأفواج السياحية من مطار الأقصر الدولى وربط مدينة الزينية بجميع القرى المجاورة.

وفى سياق متصل جارى العمل بالوحدة الصحية لقرية الصعايدة حيث يتم  شفط المياه الجوفية وردم مناطق الهبوط الأرضى التى تتجمع بها المياه داخل الوحدة الصحية بالقرية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بعمل حملة نظافة حيث تم رفع ٥ أطنان داخل نطاق الوحدة ومنطقة الصحارى، بإشراف هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وسامى جاد الكريم سكرتير القرية.

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