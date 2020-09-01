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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامي صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:24 م
سامي صلاح
سامي صلاح
نعمات مدحت
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تكرم إدارة مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 27 للمسرح التجريبي، التي تبدأ فعالياته مساء اليوم في السابعة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير ثقافة مصر، وهي الدورة التي اختارت إدارتها إقامتها في ظل ظروف يمر بها العالم للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المقرر أن تكرم إدارة المهرجان 8 مبدعين بيهم الراحل سامي صلاح، من مواليد أبريل عام 1958، ورحل عن عالمنا في 19 فبراير عام 2008.

سامي صلاح اشتهر وعرف في دور بومبا في المسلسل الكرتوني"تيمون وبومبا" في الأداء الصوتي لبومبا، ويعتبر المسلسل من إنتاج ديزني، وهو مقتبس من الفيلم الشهير الملك والأسد، أحبه الأطفال كثيرُا وتعلقوا به وبصوته المتميز، عضو في المسرح القومي.

تدرج في السلك الأكاديمي حيث حصل على ليسانس الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير في الإخراج المسرحي جامعة أوكلاهوما سيتي الولايات المتحدة الأمريكية، ونال درجة الدكتوراه في المسرح من جامعة مينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية عن "الإمكانات الدرامية في القرآن الكريم".

ولم يقتصر على الماجستير والدكتوراه بل حصل على بكالوريوس في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون، ثم دبلوم في الإخراج المسرحي المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون.

ترجم العديد من المؤلفات الأدبية في المسرح، أبرزها: قصة ورشة المسرح، من تأليف هاوارد جوورني، ومن أشهر مؤلفاته، الممثل والحرباء دراسات ودروس في التمثيل.

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