«اللاهوت» الأسقفية تعلن انتهاء التحضير للعام الدراسي 2020-2021

أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية، انتهاء المؤتمر الخاص بهيئة أعضاء التدريس، والفريق الإداري لأجل التحضيرات الخاصة بالعام الأكاديمي 2020-2021.وذكرت الكلية في بيان رسمي صدر عبر صفحة مركزها الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء خلوة أساتذة الكلية والفريق الإداري للصلاة والتحضير للسنة الدراسية الجديدة. منتظرين عام جديد فيه نتعلم ونخدم لمجد الله وملكوته".ويشارك بالتدريس في كلية اللاهوت الأسقفية، القس عاطف المرفوض أستاذ علم البحث والكتابة، والشيخ شرف عاطف، والمهندس شادي أنيس أستاذا اللاهوت النظامي، والقس مارك سنادة أستاذ علم العهد القديم، والدكتور مارك عبد المسيح أستاذ علم العهد الجديد، وكانت الكلية أعلنت عن قبول طلبات الالتحاق حتى 31 أغسطس.