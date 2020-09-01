رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بـ«شورت وقميص».. ميجان ماركل تتحرر من البروتوكول الملكى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:12 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
سلمى بدر
طباعة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة للثنائي الملكي البريطاني دوقا ساسيكس الأمير هاري والدوقة ميجان ماركل، وهما يشاركان في جمعية "Baby2Baby" الخيرية، التي توفر حفاضات وملابس وأساسيات أخرى للأطفال والعائلات المحتاجة.

أقيم الحدث في مدرسة الدكتور أوين لويد نوكس الابتدائية بكاليفورنيا، وتم التقاط صورة لهما وهم يرتديان ثياب كاجوال مريحة للحدث الخيري، ولكن أثارت إطلالة ميجان ماركل الجدل بتحررها بشكل مطلق هذه المرة من القيود الملكية التي تفرض عليها الظهور بإطلالة ملوكية وأكثر احتشاما.

وارتدت ميجان ماركل قميصا أبيض واسعا فضفاضا ذا أكمام مطوية من دار الأزياء العالمية "فيكتوريا بيكهام" مع شورت قصير باللون الكاكي وأكملت الإطلالة بزوج حذاء من أديداس تصميم "ستان سميث" الكاجوال الأكثر رواجا الذي يليق بـ"الاستريت ستايل"، مع بعض الأساور الذهبية وظهرت بلوك طبيعي بدون مكياج وشعرها منسدل دون تصفيف.

نسق الثنائي إطلالتهما بارتداء نفس الاستايل. فقد ارتدى الأمير هاري شورت رماديا وقميص بولو أبيض.

وقالت الصحيفة، إن ميجان تصر على التحرر من البروتوكول الملكي والعيش ببساطة تمامًا بشخصيتها العفوية، فقد ظهرت مؤخرًا أيضًا في إطلالة كاجوال أثارت ردود فعل الجمهور، وذلك خلال مقابلة أجرتها معها جلوريا ستينمن لمنصة Makers Women الإعلامية، حيث اختارت ميجان ماركل قميصا باللون الأبيض مع قبعة كبيرة وسروال واسع مخطط، فتلك الإطلالة تليق بجلسة في الحديقة الخارجية حيث أجريت المقابلة.

موضوعات متعلقة

«الخطة مواجهة».. «الصحة» تشدد على «PCR» كشرط لدخول البلاد

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء 10 جامعات أهلية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبوشامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

لجنة فرز الأعمال المتقدمة لمسابقة «ضى» تبدأ مهامها اليوم

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامي صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبي

حسن عطية على رأس المكرمين في «القاهرة للمسرح التجريبي»

بعد حراستها لتراث بيروت.. وفاة «سيدة القصر» إيفون سرسق