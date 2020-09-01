بـ«شورت وقميص».. ميجان ماركل تتحرر من البروتوكول الملكى

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورة للثنائي الملكي البريطاني دوقا ساسيكس الأمير هاري والدوقة ميجان ماركل، وهما يشاركان في جمعية "Baby2Baby" الخيرية، التي توفر حفاضات وملابس وأساسيات أخرى للأطفال والعائلات المحتاجة.أقيم الحدث في مدرسة الدكتور أوين لويد نوكس الابتدائية بكاليفورنيا، وتم التقاط صورة لهما وهم يرتديان ثياب كاجوال مريحة للحدث الخيري، ولكن أثارت إطلالة ميجان ماركل الجدل بتحررها بشكل مطلق هذه المرة من القيود الملكية التي تفرض عليها الظهور بإطلالة ملوكية وأكثر احتشاما.وارتدت ميجان ماركل قميصا أبيض واسعا فضفاضا ذا أكمام مطوية من دار الأزياء العالمية "فيكتوريا بيكهام" مع شورت قصير باللون الكاكي وأكملت الإطلالة بزوج حذاء من أديداس تصميم "ستان سميث" الكاجوال الأكثر رواجا الذي يليق بـ"الاستريت ستايل"، مع بعض الأساور الذهبية وظهرت بلوك طبيعي بدون مكياج وشعرها منسدل دون تصفيف.نسق الثنائي إطلالتهما بارتداء نفس الاستايل. فقد ارتدى الأمير هاري شورت رماديا وقميص بولو أبيض.وقالت الصحيفة، إن ميجان تصر على التحرر من البروتوكول الملكي والعيش ببساطة تمامًا بشخصيتها العفوية، فقد ظهرت مؤخرًا أيضًا في إطلالة كاجوال أثارت ردود فعل الجمهور، وذلك خلال مقابلة أجرتها معها جلوريا ستينمن لمنصة Makers Women الإعلامية، حيث اختارت ميجان ماركل قميصا باللون الأبيض مع قبعة كبيرة وسروال واسع مخطط، فتلك الإطلالة تليق بجلسة في الحديقة الخارجية حيث أجريت المقابلة.