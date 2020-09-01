تنفيذ 36 إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور، حملة إزالات مكبرة على تعديات الأراضى الزراعية بناحية أرمنت الحيط.يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكل الخدمات بمحافظة الأقصر، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء وإزالتها.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 36 حالة تعدٍ تنوعت ما بين 15 قرار إزالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، وإزالة 20 حالة تعدٍ في المهد، بإجمالي مساحة فدان، 5 قراريط، 12 سهما، كما تم تنفيذ قرار إزالة تعدٍ على الطريق العام بمساحة 200 متر مربع.وأكدت محافظة الأقصر، أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف.وعلى صعيد آخر، قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بتمهيد طريق ترعة السواحل بنجع دنقل ورفع الأتربة وناتج الحفر بإجمالي 500 متر مربع.