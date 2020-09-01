الموافقة على 74 طلب تقنين جديد لأراضٍ أملاك الدولة ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 56 للجنة العليا، للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، واللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسئول المنظومة ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.وخلال الاجتماع تمت مناقشة 143 طلبا (91 طلب تقنين جديد+52 تظلم)، حيث تمت الموافقة على 74 طلب تقنين جديد وقبول 2 تظلم، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 1948 طلب تقنين، فيما وصل إجمالي العقود المحررة إلى 701 عقد بواقع (523 مباني+ 178 زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.وأكد محافظ بني سويف متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أي تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.