نائب محافظ سوهاج يبحث ميكنة الخدمات الحكومية بالديوان العام

عقد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا بحضور اللواء محمد عزي مدير مشروعات المحليات ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد سامح زكريا مسئول مشروع تطوير المحليات لمحافظة سوهاج بالوزارة، وعدد من أخصائيين الدعم الفني والتدريب، ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.وأوضح نائب محافظ سوهاج أن الاجتماع يأتي في إطار مشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام، مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من الموظفين للتدريب على المنظومة وإدخال البيانات الخاصة بكل إدارة تمهيدا لميكنة الديوان.وأكد "القاضي" أهمية المركز التكنولوجي بالديوان في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث سيقدم المركز خدمة شباك الشهر العقاري، موجها بضرورة التعاون والالتزام بالتدريب الذي سيخضع للتقييم من قبل اللجنة الفنية والعرض على المحافظ، وأوصى نائب المحافظ بتنظيم دورات تدريبية على كيفية استخدام الحاسب الآلي للعاملين من غير ذوي الخبرة في استخدام الحاسب، وذلك في سبيل تكوين قاعدة بيانات للمحافظة في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.من جانبه، قال اللواء محمد عزي إن الوزارة بصدد التحول إلى إتاحة خدمات المحليات إلكترونيا بصورة تدريجية بما يضمن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل طلب الإيصال المميكن بدلا من الإيصالات الورقية، ورفع كفاءة العاملين، وتوحيد المستندات والرسوم الخاصة بالخدمات، لافتا إلى توفير مدخلين بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للمساعدة في إدخال بيانات الكم المتراكم.