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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 83 تعديًا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكفرالشيخ

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:33 م
إزالة تعد على الأراضي
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية، أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 20 حالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بناحية قرية بر بحري، على مساحة 3763 مترا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوي سطح الأرض وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشرَف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، علي أعمال الحملة مكبرة لإزالة التعديات على الارض الزراعية، حيث تمت إزالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرى سدخميس، والروضة، بمساحة 9935 مترا، وتمت الازالة كاملة حتى سطح الأرض، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون وبالتنسيق الكامل مع الشرطة، وقسم الإزالات.

وأشرف العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات ومتابعة الانضباط بالطريق العام، حيث تم إزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة والطريق العام بالمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع الشرطة وقسم الإشغالات.

وأشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 4 حالات تعد على الارض الزراعية، بمساحة 3525م، بعزبة علام السترى بشباس الملح، وتمت الإزالات كاملة وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 19 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، و4 أكشاك باجمالى مساحة 862 مترا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تمت إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، على مساحة 4.5 فدان بقرى الجزيرة الخضراء، والبصراط، وتمت الإزالات كاملة وحتى مستوي سطح الأرض، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كل الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية
إزالة تعد على الأراضي الزراعية

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