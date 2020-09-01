«الحرية المصرى»: نخوض انتخابات البرلمان بالقائمة الوطنية ونظام الفردى

عقد المحاسب أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، اجتماعا مع أمانة الحزب بالفيوم بحضور الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، واللواء أسامة منصور عضو الهيئة العليا للحزب، وهاني العجمي ومصطفي طنطاوي، مساعدي أمين التنظيم، ومحمد فؤاد، أمين الحزب بالمحافظة وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام والمراكز بالمحافظة.وأكد أحمد مهني، أن حزب الحرية المصري بدأ كبيرًا وما زال حتى الآن، والمرحلة التى مر بها الحزب جاءت لإعادة الحسابات وإعادة الهيكلة من جديد والسير على المبادئ والخطي الأساسية للحزب، مضيفا كنا في فترة تحديات كبيرة ولكن تجاوزنا المرحلة.وأضاف مهني، أن الحزب سيشارك بقوة فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ سواء ضمن القائمة الوطنية أو على نظام الفردي، وذلك بعد التشاور واللقاء مع أحزاب القائمة، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بقوة فى الشارع المصرى واستكمال ما بدأته الأمانة فى المحافظة من عمل وجهد.ومن ناحيته؛ قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، إن المرحلة الحالية يجب أن نقف بقوة ونعيد تماسك قوتنا ونحن فى موقف جيد ويتطلب الوقوف يدا واحدة واختيار أفضل العناصر فى انتخابات النواب، مضيفا أن الحزب سيدفع بأفضل العناصر القوية فى انتخابات النواب ويتطلب من المحافظة الوقوف بقوة خلف قادة الحزب.فيما أكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي، أن الحزب يستطيع أن ينافس وبقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالحزب كان له دور قوي فى المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ وله مقعد فى المجلس من خلال تمثيل الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية.وأشار إدريس إلى أن الحزب يقوم بزيارات ميدانية لأمناء المحافظات وذلك ضمن خطة الحزب التنظيمية بعقد لقاءات موسعة مع أعضاء وأمانات الحزب فى المحافظات وذلك من أجل الوقوف على المستجدات الداخلية للحزب ودعم خطة الحزب للمرحلة المقبلة، والتى تهدف لإعداد كوادر سياسية شابة يتم تأهيلها.ومن ناحيته؛ قال محمد فؤاد، أمين الحزب بالفيوم، إن أمانة المحافظة تقوم بنشاطات مختلفة فى المحافظة وذلك من خلال دورها نحو المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع ووفقا لخطة وتأكيدات الحزب بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز المختلفة والاستماع لهم.