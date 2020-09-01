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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قومى المرأة بالشرقية يوزع 100 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 06:19 م
توزيع لحوم
توزيع لحوم
سارة الوردانى
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أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، عن توزيع الدفعة الثانية، من اللحوم المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، من مديرية الأوقاف اليوم، بإجمالى 100 كيلو لحوم.

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن اللحوم يتم توزيعها وفقا لقواعد بيانات متكاملة عن الحالات المستحقة، وحالات مستحقة أخرى من الوافدين على مكتب الشكاوى بفرع المجلس، مؤكدة أن المجلس يعمل على تقديم جميع أشكال المساعدة للسيدات المعيلات والأسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، أنه تم توزيع دفعة من اللحوم مسبقا، بمعرفة مقررة الفرع وعضواته، مهداة من مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، بمقدار 100 كيلو، ليتم توزيع الدفعة الثانية اليوم، ويكون إجمالى ما تم تقديمه من خلال فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية 200 كيلو من اللحوم.

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