وزير الاتصالات لـ«الدستور»: 45 ألفًا سجلوا بياناتهم على «مصر الرقمية»

• القيادة السياسية وجّهت بضرورة إتاحة الخدمات بشكل يليق بالمواطن• إتاحة إقامة دعاوى مدنية للمحاكم عبر الإنترنت من المنصة لأول مرة• تسديد رسوم الخدمات إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد• نستهدف إتاحة 150 خدمة حكومية على المنصة قبل نهاية العام• 45 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على بوابة مصر الرقميةقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن إطلاق بوابة خدمات مصر الرقمية تجريبيًا على مستوى الجمهورية يهدف إلى إتاحة جميع الخدمات الحياتية للمواطن من منزله في سهولة ويسر، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مجموعة من حزم الخدمات تشمل 70 خدمة حاليًا على البوابة منها خدمات التموين والتوثيق والمرور «مركباتي» و«رُخصي» والمحاكم وخدمات المستثمرين.أضاف الوزير لـ«الدستور»، أنه جار استكمال وتعميم باقي الخدمات وإتاحتها قبل نهاية العام عبر بوابة مصر الرقمية، إضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول ومكاتب البريد ومراكز الخدمات الجماهيرية والتكنولوجية بالمحليات ومراكز الكول سنتر، موضّحًا أنه في غضون شهر سيتم الإعلان عن خدمات أخرى تباعًا.وأكد الوزير أن منصة مصر الرقمية تلقت 45 ألف تسجيل لـ بيانات من المواطنين على المنصة من خلال إدخال بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول واسم الأم علي منصة مصر الرقمية https:www.Misralrakamia.gov.eg منهم 5200 مواطن تم تسجيل بياناتهم خلال يوم الإطلاق نفسه، متوقعًا تضاعف الأعداد خلال الفترة المقبلة، حيث إن التسجيل متاح للجميع مجانًا.وقال طلعت إن الدولة تستهدف خلال العام المالي الجاري 2020 - 2021 تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى إلكترونية وحصول المواطن عليها من خلال بوابة مصر الرقمية التي تصل إلى 177 خدمة، مؤكدًا أن القيادة السياسية وجّهت بضرورة إتاحة الخدمات بشكل يليق بالمواطن ويحقق له سبل الراحة التامة وبدون أي عناء كما كان في السابق.وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين على "منصة مصر الرقمية" بلغت 42 ألفًا و855 طلبًا تتصدرهم خدمات التموين ثم التوثيق، مشيرًا إلى أن خدمات التموين سجلت 10 آلاف معاملة للمواطنين منها إصدار 206 بطاقات تموين وتفعيل 7200 بطاقة تموين من المنزل عبر المنصة و3 آلاف فصل اجتماعي و2800 طلب ضم مواليد جدد للبطاقة و488 بدل فاقد بطاقة تموين في حين أن خدمات التوثيق بلغت 1000 معاملة على المنصة، منهم 300 توكيل و194 تحرير توكيل قضايا و48 توكيل عام رسميًا، إضافة إلى تسجيل 42 محاميًا لإقامة دعاوى مدنية (أونلاين) و660 استعلامًا من المواطنين على مخالفات رخصة المركبة.وأوضح وزير الاتصالات أنه ستتم إتاحة إصدار جميع الأوراق الثبوتية من خلال بوابة مصر الرقمية قريبًا منها إصدار شهادات الزواج والميلاد والطلاق والوفاة جميع خدمات مكتب الصحة وغيرها من الخدمات الجماهيرية الأخرى، لافتًا إلى أن تأمين المنصة تم وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة التي تراعي أعلى درجات تأمين البيانات والتحقق من الشخص المتعامل مع البوابة وإرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول لتأكيد طلب أي خدمة.وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بدأ في استخدام بوابة مصر الرقمية، وجاءت خدمات التموين في المقدمة، حيث تتيح البوابة خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة تموين أيضًا خدمة تفعيل بطاقة تموين والفصل الاجتماعي وضم أفراد أسرة والانتقال من محافظة إلى أخرى تلتها خدمات المرور المختلفة والتّوثيق والشهر العقاري.وأكد "طلعت" أن المواطن سيقوم بسداد رسوم الخدمات بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي تشمل بطاقات الائتمان وشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني والدفع المسبق ومحافظ المحمول أو من خلال مكاتب البريد دون أي مصاريف إدارية، موضحًا أنه جار تفعيل التطبيق على الهاتف المحمول خلال أسابيع.وقال وزير الاتصالات إنه تمت إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين، بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل على أن يتم استكمال باقي الخدمات الحكومية تباعًا مع نهاية العام الحالي، وتعتمد المنصة على آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي.وأضاف الوزير أنه يمكن للمواطن تسجيل ملاحظاته وتعليقاته أو أي مشاكل قد تواجه المستخدم أو معوقات وصعوبات أو مقترحات أخرى للعمل على تطوير المنصة بشكل دائم، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة على تطوير وتشغيل المنصة.وأشار الوزير إلى أن أهم الخدمات المتاحة حاليًا على بوابة مصر الرقمية 6 حزم من الخدمات التوثيق والتموين والمرور ومركباتي ورخصتي والمحاكم وخدمات الاستثمار تضم 70 خدمة جماهيرية، منها خدمات التوثيق وتشمل استعلام عن سريان محرر مُميكن وتحرير توكيل عام قضايا وتحرير توكيل عام رسمي وتحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، وتحرير توكيل في الأمور الزوجية وتحرير إقرار بالشطب وتحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية وتحرير إقرار رسمي وتحرير إقرار تصحيح محرر موثق واكتب محررك.وأضاف وزير الاتصالات أن خدمات التموين تضم إصدار بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو تالف وتفعيل البطاقة والفصل الاجتماعي وضم أفراد أسرة ونقلًا من محافظة إلى أخرى أيضًا، فيما تشمل خدمات مركباتي وتشمل تَظلُّمًا على مخالفات رخص مركبات وسداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم و‫تجديد ‬رخصة‬ مركبة وبدل فاقد رخصة مركبة وبدل تالف رخصة مركبة وتحرير توثيق عقد بيع مركبة وتحرير توكيل بيع مركبة وتحرير توكيل إدارة مركبة واستعلام عن مخالفات رخصة مركبة والتأكد من صحة بيانات مركبة، إضافة إلى خدمات رخصي وتشمل استعلامًا عن مخالفات رخص القيادة وتظلُّمًا على مخالفات رخص القيادة وسداد مخالفات رخص القيادة وإصدار بدل تالف رخصة قيادة وإصدار بدل فاقد رخصة قيادة.تابع الوزير أن خدمات المحاكم تضم إقامة دعوى مدنية وتسجيل محام وخدمات الاستثمار تأسيس شركة جديدة وإضافة عضو مجلس إدارة أو تعديل عضو وجدول ومحاضر الجمعيات العمومية والترخيص، كما ستتم إضافة خدمات أخرى قريبًا.وقال طلعت إن الوزارة بدأت اليوم التعاون مع وزارة العدل تقديم خدمة جديدة بافتتاح مكاتب التوثيق المتميزة مع المستشار عمر مروان، لافتًا إلى افتتاح مكتب توثيق سيتى ستارز، ويمكن للمواطن حجز موعد من خلال تطبيق على المحمول ويذهب ليتمم خدمات التوثيق بمنتهى الراحة والأمان، من خلال آليات تضمن توفير الوقت، إلى جانب تقديم خدمات من بينها خدمة (اكتب محرّرك) وغيرها من خلال منصة "مصر الرقمية".