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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: تجربة مصر فى البناء والتعمير أصبحت نموذجًا يحتذى به

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:01 م
المهندس معتز محمد
المهندس معتز محمد محمود،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن ما حققته مصر من تقدم وتجربة هائلة في التعمير والبناء على مدار السنوات الماضية أصبح نموذجًا يحتذى في العديد من الدول العربية والإفريقية ويضرب به المثل.

ولفت محمود في بيان له اليوم، إلى أن كثيرًا من الشعوب العربية ومنها لبنان والعراق وليبيا وغيرها تطالب بالتغيير والتعمير على غرار ما حدث في مصر.

وتابع: "أبدت كثير من الشعوب العربية على وسائل التواصل الاجتماعي، إعجابها الشديد بالتجربة المصرية، وبقدرة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، على القضاء على أبرز مشاكلها في الكهرباء والبنزين والغاز والقضاء على أزمات الإسكان وتوفير بنية تحتية هائلة ومشاريع عملاقة يعمل فيها آلاف الشباب في فترة زمنية قصيرة، وعلى الرغم من تحديات عدة تواجهها في مقدمتها تحدي الإرهاب".

ولفت محمود، إلى أن تواصل الإرادة المصرية بتوجيهات ورؤى الرئيس السيسي للبناء والتعمير، يذهل العالم ويؤكد أن الاقتصاد الوطني أصبح في صدارة الاقتصادات الصاعدة عالمياً.

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