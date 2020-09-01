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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 محاضر تموينية فى حملة على المحلات والمخابز بملوى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:09 م
محاضر تموينية
محاضر تموينية
المنيا ـ على حسين
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نفذت إدارة تموين مركز ملوي جنوب محافظة المنيا برئاسة عادل رضاني مدير إدارة تموين مركز ملوي ومحمود تونى رئيس الرقابة التموينية، والفريق المعاون حملة تموينية على عدد من المحلات التجارية والمخابز البلدية لمتابعة أوزان رغيف الخبز ولفرض رقابة مشددة وصارمة على أصحاب المخابز لضمان عدم التلاعب.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر منها ضبط أحد الأشخاص وبحيازته كمية من السماد العضوي بدون ترخيص، وتحرير 2 محضر استخدام ملح لاستخدامه في العجن مجهول المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار وعدم مزاولة النشاط المعتاد، وتحرر عن المخالفات المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

جاءت هذه الحملات بناء على توجيهات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، والتي شدد خلالها على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار خاصة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وفرض الرقابة على المخابز البلدية لمتابعة وزن رغيف الخبز بالمنظومة الجديدة ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية ورصد المخالفات بكل أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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