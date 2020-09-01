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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإعداد مخطط عمراني للتوازن فى الخدمات الصحية والاجتماعية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:22 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإعداد مخطط عمرانى متكامل يحقق التوازن المطلوب في أداء الخدمات الصحية والاجتماعية، ليتضمن مبنى مستشفى السباعية غرب، وأيضا الموقع المقترح لإنشاء وحدة اجتماعية نموذجية جديدة على مسافة 100 متر تقريبًا من المستشفى التى تأتى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لتطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى و112 وحدة صحية على مستوى المحافظة، مما يسهم في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى للمواطن الأسوانى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع، الذى عقد برئاسة محافظ أسوان، وحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، وأيضا العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رئيس مدينة السباعية، ومديرى الصحة والتضامن الاجتماعى.

ووجه اللواء أشرف عطية، بإيفاد لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة مبنى الوحدة الاجتماعية القائم بجوار المستشفى، للتأكد من صلاحيته الفنية وسلامته الهندسية، على أن يتم بالتوازى ذلك مع إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بديلة من المحافظة لإنشاء وحدة تضامن اجتماعى متكاملة الخدمات، تضم حضانة للأطفال ومشغل للسيدات، علاوة على الخدمات الاجتماعية الأخرى التى تقدم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا حرص المحافظة لضخ الخدمات المتنوعة بجميع مدن وقرى أسوان لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

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