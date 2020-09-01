محافظ أسوان يشيد بحملة «لأنى رجل» لمواجهة الظواهر السلبية

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشباب حملة "لأنى رجل"، والتى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان على مدار 3 أيام، وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ومنسقة الحملة.وأشاد اللواء أشرف عطية، بالجهود التطوعية لمجموعة الشباب المشارك في الحملة برعاية وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، وخاصة في التوعية المجتمعية لمواجهة الظواهر السلبية والتى منها ارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسرى، وهو الذى يعكس دور المشاركة الفعالة للمساهمة فى مساندة الجهود التنفيذية لخدمة المجتمع الأسوانى بمختلف فئاته بالشكل المطلوب.وأشار إلى حرص المحافظة على دعم ورعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية والفعالة التى تسهم فى التوسع فى تنظيمها لاستثمار طاقات الشباب وقدراتهم فى أعمال مفيدة ونافعة، مما يؤكد على الرسالة السامية للعمل التطوعى الذى لا يهدف إلا لتحقيق الصالح العام وإعلاء روح وقيم الولاء والانتماء لوطنهم ومجتمعهم والمشاركة فى مواجهة التحديات والقضايا المعاصرة والتغلب عليها.من جانبها، أكدت هدى مصطفى، أن الحملة تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وشملت العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية داخل 9 أندية ومراكز شباب، موضحة أن هذه الندوات استهدفت توجيه عدد من الرسائل وتسليط الضوء لحوالى 9 آلاف من السيدات والرجال على بعض القضايا والموضوعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا ونفسيًا، بجانب مساندتها في الأعمال المنزلية وتربية الأولاد، بالإضافة إلى دعم عمل وتعليم المرأة وتشجيعها على ممارسة الرياضة.