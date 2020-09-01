محافظ المنيا يتابع سير العمل في المراكز التكنولوجية (صور)

أجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركزي أبوقرقاص وملوي، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وانتظام سير العمل والتأكد من مدي تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، والعقيد أركان حرب محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ودكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص.وتابع المحافظ، انتظام العمل بالمركزين، حيث شهد إقبالا كبيرا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، وكلف المحافظ رئيس مدينة أبوقرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي وعمل استراحات خاصة للمواطنين، مشددًا على ألا يتم انتهاء العمل إلا بعد استيفاء جميع أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح.كما شدد المحافظ، على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والخاصة بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه المساس والتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه انتهي عصر البناء على الأراضي الزراعية، ولن نخسر مترا واحدا من تلك الأراضي، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، حيث إن الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الأراضي الزراعية.والتقي المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لجميع ملاحظاتهم، وأكد أن آخر موعد لسداد جدية التصالح بنسبة الـ25% لكل من تقدم بطلب قبل 15-7-2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020، وآخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة، مؤكدا أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.وناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع في التوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبا بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.