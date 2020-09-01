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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاثمريني: تركيا أمرت سفن التنقيب بتمديد مهمتها حتى 12سبتمبر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:01 م
سفن التنقيب
سفن التنقيب
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن تركيا ارسلت إشارات وتلكس ملاحي "نافتكس"، وأمرت سفنها باستمرار التنقيب وأنشطة المسح لسفينة " أورتش رئيس" حتى 12 سبتمبر، وهذا هو التجديد الثالث على التوالي للسفينة التي كانت تتحرك بين اليونان وقبرص منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى موجة من التحركات الدبلوماسية وتحذيرات الآن من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتركيا للانسحاب.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء في أعقاب تصريح لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والذي قال فيه أن سفينة " أورتش رئيس" ستبقى في شرق البحر المتوسط ​​لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ما يمثل تصعيدًا للخطاب التحريضي من قبل المسؤولين أتراك آخرين بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن يوم الاثنين أن السفينة سوف تواصل أنشطتها وأن تركيا لن تتسامح مع "القرصنة" في بحر إيجة وشرق المتوسط.

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