القصة الكاملة لرفض الفنادق مبيت السيدات أقل من 40 عامًا بدون مِحرم

وطالبت بتحرك المجلس القومى للمرأة لإيجاد حل لهذه الكارثة على حد تعبيرها.

فوجئت صابرين أحمد بعد أن أنهت مأموريتها التي سافرت لها من القاهرة إلى أسيوط برفض الفندق حجز غرفة لها لقضاء بضع ساعات قبل موعد عودتها إلى القاهرة، وقالت صابرين: "سافرت إلى أسيوط في مأمورية خاصة بالعمل، وذهبت إلى أحد الفنادق للمكوث لمدة 9 ساعات فقط خلال النهار حتى موعد وصول القطار وليس للمبيت، إلا أنني فوجئت برفض الفندق حجز غرفة لي مبررين ذلك بأن القانون يمنع مكوث الفتيات الأقل من 40 عامًا في الفنادق، إلا أنها قررت الاستعانة بقسم الشرطة ليحل هذه الأزمة بدلًا من مكوثها في الشارع".صابرين واحدة من عشرات الضحايا لتعنت الفنادق في السماح للسيدات بالمبيت بها، "الدستور" عرضت القصة الكاملة لتعنت الفنادق في مبيت الفتيات لديها رغم أن الدستور المصري لم يميز بين حقوق المرأة والرجل في الكثير من بنوده.تابعت صابرين: "قررت اللجوء إلى قسم الشرطة المسئول عن المنطقة الموجود لها الفندق وحكيت لهم موقف الفندق مني وقدمت لهم تذكرة القطار والبطاقة دليل على صدق كلامي وذهب معي ضابط شرطة إلى الفندق وحجزت غرفة".أما غيداء محمد، فأعطاها مسئول الاستقبال في الفندق وسيلة وحيدة حتى لا ينتهي بها الأمر في الشارع، وقال لها بعد إن رفض حجز غرفة لها في الفندق أن البنسيونات تستقبل الفتيات بدون شروط، وقالت غيداء سافرت إلى الإسكندرية في مأمورية خاصة، واضطررنا للمبيت هناك وعندما ذهبت إلى أحد الفنادق رفض مكوثنا بحجة أن القانون يمنع ذلك.وتابعت اضطررنا إلى المكوث في بنسيون وعشت ليلة رعب لأن الغرفة في البنسيون كان بابها غير موصود، ولولا أن هناك بعض الزملاء الذين رافقونا في المأمورية إلى البنسيون وحصلوا على غرفة مقابلة لغرفتنا وسافرنا إلى القاهرة في نفس اليوم لعدم وجود مكان يأوينا.النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن الدستور نص على المساواة بين الرجل والمرأة ورفض التمييز بينهم، مشيرًا إلى أن رفض بعض الفنادق مبيت السيدات فيها انتهاك لحقوقهن وذلك في الوقت الذي يستطيع الرجل البيات في الفندق وحده.وتنص المادة 10 من الدستور على أن الأسرة، أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.نهى عبد الرسول سافرت إلى القاهرة برفقة والدتها لقضاء بعض أمورهم الخاصة، واتجهوا إلى أحد الفنادق بها، والتي طلبت منهم رؤية بطاقات الرقم القومي للتأكد من أن محل سكنهم من محافظة أخرى غير القاهرة، وقالت عندما استفسرنا منه عن السبب قال لنا: "لو كنتو من القاهرة لرفضت حجز غرفة لكم لكن بما أن العنوان المسجل في الرقم القومي من محافظة أخرى فليس ممنوعًا أن تكونوا بالفندق"، موضحًا أن هذه هي السياسة الموضوعة للمبيت في الفندق ولا يجوز على العاملين فيه مخالفاتها.وأكدت ميرفت محمد ضحية أخرى من ضحايا تعنت الفنادق مع السيدات، قالت: "الفنادق في الجمهورية كلها الأفضل عندها أن تنام البنت في الشارع ولا يحجزوا لها غرفة لديهم".وأوضحت أن التعنت من هذه الفنادق يواجه فتيات الصعيد أكثر من أى محافظة أخرى، قائلة: "أغلب البنات التي تسافر من محافظة لأخرى يكن أساتذة جامعة وأطباء ومهندسين سافروا لحضور مؤتمر أو الحصول على دورة تدريبية، والكارثة الأكبر عندما يجدوا البيانات في بطاقة الرقم القومي أن البنت من الصعيد أيا كان مركزها يتعاملون معها أن هربت من منزل أهلها".وأشار النائب البرلماني في تصريح للمحررين البرلمانيين، إلى أن مبررات بعض الفنادق في رفض إقامة النساء من الخوف من ممارسة الدعارة أمر مهين للمرأة المصرية ويجب عدم السكوت عليه، مفيدا أن هناك سيدات يأتون من محافظات بعيدة لقضاء أمورهم في القاهرة ويضطرون للبيات أكثر من يوم للانتهاء منها إلا أنهم يواجهون بالرفض من قبل الفنادق ويعانون في الحصول على مكان للإقامة.وأوضح أنه على الرغم من حرص القيادة السياسية على إعطاء المرأة حقها وإنصافها دستوريا وسياسيا إلا أنه هناك بعض الموروثات الثقافية الخاطئة يجب تغييرها، وتتسبب في معاناة للمرأة ومنها هذا الأمر، مبينا أنه من الناحية القانونية لا يوجد نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق في منع النساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق والإقامة فيها وحدهن.