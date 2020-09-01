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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تبحث آليات التحول الرقمى وميكنة العمل داخل الكليات

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:15 م
موتمر رئيس جامعة
موتمر رئيس جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الدكتور إبراهيم فتحي معوض، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد خفاجي، مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الدكتور حسام عثمان، رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، والدكتور هيثم حمزة، مدير إدارة البحث والتطوير بالمركز، وذلك لتقييم الجامعة والوقوف على إمكانياتها للتحول لجامعة ذكية.

وسيتم التقييم خلال 3 أيام عمل، تتضمن عقد عدة لقاءات مع عدد من قيادات الجامعة، ممثلة فى الأستاذ الدكتور، رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات ومديري الوحدات الفرعية لوحدة التطوير المعلومات.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم قدرات كل الجامعات الحكومية للتحول لجامعات ذكية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أهمية التحول الرقمي في المجالات كافة التي توليها الدولة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال، مشيرًا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجامعات المصرية ورقمنة المستشفيات الجامعية وذلك لتسهيل العملية التعليمية وتوفير خدمات أكاديمية وتعليمية رقمية لطلاب الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة، بأن خطة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات تستهدف رقمنة وميكنة الجامعات الحكومية خلال عام 2020 بهدف تحسين جودة الخدمات.

وأوضح د. دسوقي أن مشروعات التحول الرقمي للجامعة تعتمد على عدة محاور، تتمثل في الحرم الجامعي الذكي من خلال تدريب فرق العمل بالجامعة لرفع كفاءة المهارات البشرية، وفي هذا الإطار تم إعداد الدراسة الفنية وخطط تنفيذ البرامج التدريبية وجار وضع الجداول الزمنية للتدريب والتحكم في الدخول الذكي والتحكم في الدخول لأي كلية ومعرفة أماكن التواجد داخل قاعات المحاضرات والمعامل لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذ نظام الحضور والانصراف وإجراء الاختبارات الإلكترونية وأنه جار إنشاء بنوك الأسئلة.

وتابع: سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إعداد الأسئلة وإقامة المنصات والبوابات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعة وتطوير النظم والتطبيقات، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من مستشفيات الجامعة وتسهيل الخدمات على المريض.

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