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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة البريطانية توقف 5 أشخاص إثر تعطيل نشطاء بيئيين حركة المرور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:14 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على 5 أشخاص على الأقل إثر قيام متظاهرين ينتمون لحركة "تمرد الانقراض"، المعنية بمكافحة التغير المناخي، بسد طريق بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم، أن أكثر من 10 آلاف ناشط بيئي يتظاهرون في وسط العاصمة البريطانية لندن لإطلاق تظاهرات تستمر لمدة عشرة أيام في مسعى لتسليط الضوء على أزمة تغير المناخ.

وأشارت القناة إلى أن بعض النشطاء قاموا بالجلوس في منتصف طريق بالقرب من ساحة البرلمان البريطاني؛ ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بعد ظهر اليوم.

من جهتها، قالت إحدى مؤسسي منظمة "تمرد الانقراض" الدكتورة جيل برادبروك، إن الناس فهموا الرسالة بشأن ضرورة مكافحة تغير المناخ، واعتذرت عن أي تعطيل حدث.

ومن المقرر أن تتضمن التظاهرات التي ستستمر من اليوم وحتى العاشر من سبتمبر الجاري مشاهدة متنوعة من بينها عرض مسرحي يلقي الضوء على كيف تسبب أزمة المناخ الوفاة، وتظاهرة صامتة خارج قصر باكينجهام.

يشار إلى أنه تم توقيف أكثر من 1700 شخص خلال "انتفاضة الخريف" التي نظمتها مجموعة "تمرد الانقراض" واستمرت لعشرة أيام العام الماضي، والتي شهدت تعطيلا كبيرا في أنحاء المملكة المتحدة وإغلاق أجزاء كبيرة من وسط لندن.

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