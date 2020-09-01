اعتقال 20 جامعيًا في مظاهرات احتجاجية وسط العاصمة البيلاروسية

ألقت قوات مكافحة الشغب في بيلاروسيا القبض على ما يقرب من 20 طالبا جامعيا شاركوا في المظاهرات، التي اندلعت اليوم الثلاثاء، في وسط العاصمة مينسك، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن الطلاب تم اعتقالهم بالقرب من المبنى الرئيسي لجامعة بيلاروسيا في ميدان الاستقلال بوسط العاصمة.يُشار إلى أن قوات مكافحة الشغب البيلاروسية تمكنت، في وقت سابق اليوم، من تفريق الطلاب المتظاهرين، الذين بلغ عددهم حوالي 200 شخص، واعتقال العديد منهم.وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة التي نظمت في وقت سابق من أغسطس الماضي.