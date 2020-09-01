محافظ الشرقية يُناشد المواطنين سرعة تقديم التصالح على مخالفات البناء

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المواطنين المخالفين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المراكز والمدن والأحياء، وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة، وذلك تفعيلًا لفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.وأكد المحافظ أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه ودفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 30 سبتمبر المقبل، وهى آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء، وكذلك بعد نسبة التخفيض السابقة التي تراوحت ما بين 25% و40% تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن التقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.يذكر أن المراكز التكنولوجية تشهد يوميًا توافدًا كثيفًا من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، حيث استقبلت المراكز من المواطنين ٤٨ ألفًا و٧٩٠ طلبًا، وقاموا بتسديد مبلغ ٣٠٢ مليون و٧٨٨ ألف جنيه حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٠.