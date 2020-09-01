مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ6 في بورسعيد

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من الدور الأخير نطاق سكنها نطاق حي العرب.وكان قد استقبل مستشفى السلام بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف جثة هامدة لسيدة تبلغ من العمر 52 عاما، بادعاء سقوطها من مرتفع الدور السادس من شرفة منزلها ببرج قناة السويس أمام سينما مصر بنطاق دائرة العرب.وبالكشف الطبي على المذكورة رضا محمود أبوطالب، تبين وجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بعظام الجسم، إثر سقوطها من مرتفع بعد أن اختل توازنها.وتم التحفظ على جثة المتوفية بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.