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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع أعمال رصف شارع المحكمة القديمة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:01 م
أعمال رصف شارع المحكمة
أعمال رصف شارع المحكمة القديمة
ياسمين شعيب
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تابع وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال رصف شارع المحكمة القديمة الذي لم يتم رصفه منذ عام 2005، وذلك بعد مخاطبة الشركات العاملة في البنية التحتية.

وأكد "عبدالرازق" أنه جار العمل بالشوارع الفرعية خلف الشعشاعي بجوار مخازن الشرطة، مرورًا بالعزبة السودانية بوضع الطبقة الخرسانية بالأرصفة تمهيدًا لرصف الشوارع، ضمن خطة المدينة في إعادة الشيء لأصله، وتم الانتهاء من الطبقة الخرسانية بالأرصفة بشارع المرور وتركيب البلدورات، تمهيدًا لأعمال الرصف وجار الانتهاء من وضع الخرسانة لشوارع منطقة الليدو.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه جار العمل بمدخل مركز شباب مطروح بتركيب بلاط الانترلوك، وجار عمل تراك حول ملعب مركز شباب مطروح لتسخين اللاعبين قبل المباراة، بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية الاخيرة بمركز الشباب، موضحًا أنه جار العمل في زراعة الجزيرة الوسطى بمدخل حي الشروق أمام إدارة مرور مطروح، تحت تنفيذ وإشراف إدارة التشجير بمجلس المدينة.
ووجه رئيس المدينة الشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحتية للبدء في أعمال الرصف بالشوارع، خاصة المشروع القومي للتحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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