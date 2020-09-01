«مياه الشرب بالغربية» تدعو لتسجيل قراءة العدادات بالمحمول

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، في بيان لها،اليوم الثلاثاء، المواطنين لتسجيل قراءة استهلاك عدادات المياه، فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.وأشارت الشركة، إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.جدير بالذكر، أن الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى،، لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.