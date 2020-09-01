ميلانيا ترامب تثير الرأي العام الأمريكي بأحدث إطلالاتها

أثارت سيدة أمريكا الأولى "ميلانيا ترامب" الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب أحدث إطلالاتها، عند وجودها على المنصة بجانب زوجها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، ويبدو أن الفستان الذي اختارته أتاح الفرصة المثالية لتسليط الضوء على بعض القضايا الأساسية التي يرغب المواطنون فى إيصالها إلى الرئيس.ارتدت ميلانيا فستانا باللون الأخضر من دار الأزياء الإيطالية العالمية "فالنتينو"، تبلغ قيمته 3000 جنيه إسترليني مما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي، وشبه رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فستانها بالشاشة الخضراء، واستغلوا الأمر في تسليط الضوء على عدة قضايا يشعرون بأن الحكومة الحالية تتجاهلها، من بينها العدد المذهل والمتزايد من الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.وسلط الممثل الكوميدي "تريفور نوح" الضوء على الصداقة ما بين دونالد ترامب والمدان المتهم بممارسة الجنس مع الأطفال "جيفري ابستين"، وقال البعض إن ميلانيا ترامب كان يجب عليها أن تتعلم من دخول ملكة بريطانيا إليزابيث للعالم الأخضر الليموني وذلك في عام 2016، عندما تمت السخرية عليه، مؤكدين أن اللون هذا خطير للسياسيين وزوجاتهم.وقام البعض بتركيب ايموشن فيروس كورونا على فستانها في الفيديو، وايضا غطوها بصور من مراكز احتجاز المهاجرين، وقضايا أخرى تهم المجتمع الأمريكي، وقالوا إن هذا الفستان أغبى اختيار قامت به ميلانيا بسبب لونه الذي يسمح بإجراء التعديلات عليه، بسبب قرب لونه من الشاشة الخضراء التى يتم استخدامها في تصوير الأفلام والفيديوهات التي يتم التعديل عليها.