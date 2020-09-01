رئيس «المركزى للمحاسبات» يوجه بإنشاء صفحة لأعضاء الجهاز بـ«فيسبوك»

وجه المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بإنشاء صفحة رسمية "جروب" مؤمنة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتحقيق أقصى درجات التواصل مع الأعضاء والعاملين بالجهاز وتكون نافذة يومية للتواصل وعرض الآراء والمشاكل للعمل على حلها، ورفعة شأن الجهاز وأبنائه، وسيتم نشر القواعد المنظمة للانضمام والتعامل على الصفحة.كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد وافق على نشر رابط ترجمة دليل التقييم الذاتي للنزاهة للأجهزة العليا للرقابة "إنتوسينت"، والمعد من قبل محكمة التدقيق الهولندية والمترجم للغة العربية بمعرفة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق.وأوضح بيان للجهاز، أن ذلك يأتي في إطار إطلاع أعضاء الجهاز على أحدث المستجدات في مجال العمل الرقابي، و"نشر منهجية الأنتوسينت"، تنفيذًا للأولوية الشاملة رقم 4 من المخطط الاستراتيجي 2018-2022 لمنظمة "الأرابوساي".