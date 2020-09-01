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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعتماد نتيجة التراكمي للفرقة 4 بالتربية الرياضية والحقوق بجامعة المنوفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:03 م
عادل مبارك
عادل مبارك
ولاء القاضى
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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بالجامعة دور مايو 2020.

وأعلن الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية، أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 4 طلاب بشعبة التدريس وحصل 31 على جيد جدا، وفى شعبة التدريب حصل 4 طلاب على امتياز، 14 جيد جدا، وبشعبة الإدارة حصل 4 طلاب على امتياز، 12 جيد جدا.

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق دور مايو 2020 بنسبة نجاح 90 %

وأعلن الدكتور أبو الخير عطيه عميد الكلية أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 11 طالب وطالبة، وحصل 45 على تقدير جيد جدا، 262 على تقدير جيد.

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