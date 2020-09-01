اعتماد نتيجة التراكمي للفرقة 4 بالتربية الرياضية والحقوق بجامعة المنوفية
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:03 م
ولاء القاضىطباعة
اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بالجامعة دور مايو 2020.
وأعلن الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية، أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 4 طلاب بشعبة التدريس وحصل 31 على جيد جدا، وفى شعبة التدريب حصل 4 طلاب على امتياز، 14 جيد جدا، وبشعبة الإدارة حصل 4 طلاب على امتياز، 12 جيد جدا.
كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق دور مايو 2020 بنسبة نجاح 90 %
وأعلن الدكتور أبو الخير عطيه عميد الكلية أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 11 طالب وطالبة، وحصل 45 على تقدير جيد جدا، 262 على تقدير جيد.
وأعلن الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية، أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 4 طلاب بشعبة التدريس وحصل 31 على جيد جدا، وفى شعبة التدريب حصل 4 طلاب على امتياز، 14 جيد جدا، وبشعبة الإدارة حصل 4 طلاب على امتياز، 12 جيد جدا.
كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق دور مايو 2020 بنسبة نجاح 90 %
وأعلن الدكتور أبو الخير عطيه عميد الكلية أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز 11 طالب وطالبة، وحصل 45 على تقدير جيد جدا، 262 على تقدير جيد.