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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكافحة الإدمان: 65.8% نسبة تعاطى الحشيش بين مدمنى المخدرات فى مصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:05 م
تعاطي الحشيش
تعاطي الحشيش
ولاء جمال
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قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا أكثر الفئات العمرية تعاطيًا للمخدرات، وفقًا لآخر إحصائية أجراها الخط الساخن.

وأشار إلى أن نسبة التعاطي 14 ألفًا و958 فى الفئة العمرية من 20 حتى 30 عامًا بنسبة 34 %، فيما وصلت إلى 12 ألفًا و238 في الفئة العمرية من 30 حتى 40 عامًا بنسبة 27.87%، و10 آلاف و935 فى الفئة العمرية من 15 حتى 20 عامًا بنسبة 24.9%.
وأضاف الكتامى في تصريحات صحفية، أن هناك نحو 28 ألفًا و909 أشخاص يتعاطون مخدر الحشيش بنسبة 65%، ويعد أكثر أنواع المخدرات انتشارًا، يليه الترامادول بنسبة 52.65 %، حيث يتعاطاه نحو 23 ألفًا و115 شخصًا، بينما يحتل الهيروين المركز الثالث بنسبة 36.75، حيث يتعاطاه 16 ألفًا و138 شخصًا، فيما يتعاطى 5052 شخصًا مخدر الاستروكس، والفودو بنسبة 11.5%.
من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن هناك ما يقرب من 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم، وأن 35٫6 مليون شخص يعانون من تأثيرات الإدمان، الأمر الذى يستوجب دعوة عاجلة للتعاون وتعزيز الاستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستوى الوطنى والدولى من خلال تبادل المعلومات ووضع الاستراتيجيات وبناء القدرات بشكل أفضل وأكبر فاعلية، فى مواجهة هذه المشكلة.
وأشار عثمان إلى أن الدول النامية أكثر تعرضًا لمشكلة الإدمان من الدول المتقدمة، ويرجع ذلك للزيادة السكانية بهذه الدول، كما أن أسواق المخدرات أصبحت معقدة خلال الـ20 سنة الماضية نتيجة تنوع المواد المخدرة وتنوع عمليات التصنيع وإساءة استخدام العقاقير الطبية.

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