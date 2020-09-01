إقبال كثيف بمرور الأقصر لتركيب الملصق الإلكتروني

شهد الفحص الفني بالإدارة العامة لمرور الأقصر، إقبالًا كثيفًا من قِبل مالكي المركبات، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتركيب الملصق الإلكتروني بعد مناشدة وزارة الداخلية ليستجيب المواطنين متوافدون على مقار مرور الأقصر.ووجهت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري، تمهيدًا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.وأكدت في بيان لها، إنه يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.والملصق الإلكتروني هو شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية، ويعد أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية، مما يوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري إخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور.ويشار إلى أنه يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه، فعلى قائد المركبة إلى يتوجه موظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين.كانت وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام، والهدف من المشروع هو الحد من الكثافات المرورية على مستوى الجمهورية.