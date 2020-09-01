رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كثيف بمرور الأقصر لتركيب الملصق الإلكتروني

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:54 م
مرور الأقصر
مرور الأقصر
هدى الأمير
طباعة
شهد الفحص الفني بالإدارة العامة لمرور الأقصر، إقبالًا كثيفًا من قِبل مالكي المركبات، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتركيب الملصق الإلكتروني بعد مناشدة وزارة الداخلية ليستجيب المواطنين متوافدون على مقار مرور الأقصر.

ووجهت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري، تمهيدًا لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وأكدت في بيان لها، إنه يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

والملصق الإلكتروني هو شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية، ويعد أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية، مما يوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري إخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور.

ويشار إلى أنه يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه، فعلى قائد المركبة إلى يتوجه موظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين.

كانت وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام، والهدف من المشروع هو الحد من الكثافات المرورية على مستوى الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا للاطلاع على موقف العام الدراسي الجديد

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبوشامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

سمير قسيمي: روايتي الجديدة متصلة بـ«سلالم ترولار» لكنها ليست جزءا ثان

صدور النسخة العربية لقصة «باش تشليلك.. الملك الحديدى»

عزت القمحاوي: الوسط الثقافي تلقى ضربات من الموت والخوف

«القومي للطفل» يعرض «فنون شعبية» و«الفنان الصغير» على يوتيوب