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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة 66 حالة تعد في أسوان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:52 م
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضى زراعية
أسوان_إسراء توفيق
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واصلت محافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك ضمن الموجة الـ 16، حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال الحملات المكبرة التي يجري تنفيذها في هذا الاتجاه.

ونجحت الحملات في تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى زراعية والواقعة بزمام السباعية بحرى التابع لمركز إدفو على مساحة ألفين م2، بجانب تنفيذ 10 قرارات أخرى بنطاق قرية القنان بإدفو بمساحة 15 ألف و955 م2.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم كذلك تنفيذ إزالات فورية لتعديات بمدينة نصر النوبة بإجمالي 6 حالات على مساحة ألف م2، كما تم تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات بناحية عزبة على سليمان بالوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك على مساحة ألفين م2، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعد أخرى بنفس القرية على مساحة 1662 م2.

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأن هذه الحملات شهدت مشاركة واسعة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان، مع اتخاذ الإجراءات الحازمة مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية، وذلك بهدف الحفاظ على حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.

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