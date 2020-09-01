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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز صلاح دياب فى «مخالفات البناء»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:57 م
صلاح دياب
صلاح دياب
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قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، حجز رجل الأعمال صلاح دياب لمدة 24 ساعة في التحقيقات التي تجرى معه بشأن مخالفات البناء في مصنع خاص به بمنطقة البساتين.

كشف مصدر قضائي أن القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، جاء لصدور حكم قضائي ضده بسبب مخالفات بناء بمصنع «لابوار» بمنطقة البساتين.

وتوجهت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام وألقت القبض عليه من منزله، فجر اليوم، بعد تقنين الإجراءات الأمنية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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