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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 245 في المنوفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:48 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على النزول بمجموع القبول بالثانوي العام بالمدارس الرسمية "عام، ورياضي" والثانوي الخاص لعام 2020-2021 من (250) درجة إلى (245) درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب بالمدارس التى لم تكتمل الكثافات بها.

حيث أوضح الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن هذا القرار جاء في ضوء عدم اكتمال الكثافات المقررة بالكثير من المدارس الثانوية، مشيرًا إلى أن عدد الفصول المتاحة (628) فصلا دراسيا وعدد الطلاب المفترض قبولهم (31400) طالب، وأن عدد الطلاب المتقدمين فعليًا ما يقرب من (25447) طالبا.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب من أبناء المحافظة ورغبتهم في الالتحاق بالثانوي العام حفاظًا على مستقبلهم، موضحاَ أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بالعملية التعليمية، كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق واعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسى 2020-2021، وبلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضى (250) درجة والثانوى العام الخاص (252) درجة وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة.

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