«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة التحويلات بين المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، نتيجة التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس، موضحة أنه يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط



وأكدت المديرية، في بيان، أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات (رياض الأطفال KG2، التعليم الأساسى، الثانوى العام)، ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والفني فقط.وشددت المديرية، على عدم مسئوليتها عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذي سبق وأعلنته.