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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فيصل جودة وكيلًا لوزارة الصحة بالمنوفية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:43 م
فيصل جوده
فيصل جوده
ولاء القاضى
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أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور فيصل محمود محمد جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس، وكيلًا لوزارة الصحة بالمنوفية، خلفًا للدكتور نصيف العفيفي حفناوي، وكيل وزارة الصحة الأسبق وعضو مجلس الشيوخ حاليا، عقب نجاحه بالانتخابات.

ونص قرار وزيرة الصحة رقم "571" لسنة 2020، ندب الدكتور فيصل محمد محمود جودة، زميل جراحة عامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لمدة عام، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ذلك وينفي كل ما يخالفه من قرارات.

وكان قد تم تشكيل فريق التطوير وتحسين الأداء بالمديرية برئاسة د. رشا خضر، وكيل المديرية، وعضوية كل من إدارة الطب العلاجي وإدارة الجودة وإدارة التفتيش الفني وعلى أن يتم تشكيل مماثل في المستشفيات برئاسة مدير المستشفى والتي تكون مهامه متابعة وتطوير الأداء بالمستشفيات ومراقبة مؤشرات الأداء للخدمات الصحية ومتابعة أعمال الصيانة والتأكد من اتباع معايير أمن وسلامة المريض وبيان شهري بقوائم الانتظار، مراجعة بيانات التعاقدات الطبية، والتحقق من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتنسيق الدائم بين فريق التطوير بالمديرية وفريق التطوير بالمستشفي.

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