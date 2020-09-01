بينها مصير «سناتر الدورس».. قرارات مهمة لـ«التعليم» خلال أيام

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة، عدة قرارات خاصة بشكل العام الدراسي الجديد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط ترقب من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين.وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزير طارق شوقي بصدد إعلان عدة قرارات خاصة بالمنظومة التعليمية، مرجحة أن يكون الأمر في أول أسبوع من شهر سبتمبر الجاري.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن أبرز القرارات المنتظر الإعلان عنها هي مصير "سناتر الدروس الخصوصية"، بالإضافة إلى خطة عمل مجموعات التقوية المدرسية.وأشارت المصادر إلى أن شوقي سيعلن أيضا القرار النهائي للوزارة بشأن شكل العام الدراسي المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكدت، في تصريحاتها الخاصة، أن الوزارة ستصدر قرارا أيضًا فيما يخص أزمات المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، والجدل الذي حدث حولها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان أخرى فيما يخص المنصات الإلكترونية الجديدة للتعليم "أونلاين".وقبل قليل، كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، واطلع الرئيس السيسي على موقف الاستعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد.