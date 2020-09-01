إزالات حتى «سطح الأرض» لمخالفات بناء بمرسى علم فى البحر الأحمر

كلف اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، إدارات الوحدة المحلية للمدينة؛ بإزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بعدة مناطق متفرقة بهدف التصدي للمخالفين وعدم التهاون معهم حفاظا على هيبة الدولة.وأكد رئيس مدينة مرسى علم، في بيان اليوم، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظة البحر الأحمر، قد أسفرت الحملة عن إزالة حالات تعدي على أملاك الدولة بالمدينة، وحتى مستوى سطح الأرض.وأضاف عدلي، أنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفرض هيبة الدولة.ووجه رئيس مدينة مرسى علم، مدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة الشوارع بالمدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المبانى أو المتعدين على أراضي أملاك الدولة.