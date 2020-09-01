الإثنين.. عودة «سينما مصر» في 4 حفلات أسبوعيًا

يعود العرض المسرحى "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، ليعرض من جديد فى الثامنة من مساء يوم الإثنين ٧ سبتمبر الجاري، ويقدم العرض أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، على مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية."سينما مصر" بطولة مجموعة من الشباب خريجي الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، ويضم العرض أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادرة للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية.يأتى ذلك مع اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية.