بعد حراستها لتراث بيروت.. وفاة «سيدة القصر» إيفون سرسق

رحلت عن عالمنا، ظهر اليوم، سيدة القصر إيفون سرسق، المديرة العامة ورئيسة لجنة متحف نقولا سرسق في بيروت من عام 1960 حتى 1966، بعد معاناة بعد إصابتها وهي داخل قصره إثر انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عددًا كبير من الضحايا، وتسبب في دمار عدد من المواقع والبيوت الأثرية في بيروت، على رأسها قصر سرسق الذي كانت تقطن فيه، كما أسست جمعية حماية المواقع الطبيعية والمباني القديمة في لبنان وتولت رئاسته من عام 1960 وحتى 2002.وركزت إيفون سرسق في أواخر أعمالها على المشاريع التي تمنع الهجرة اللبنانية وتأصيل اللبنانيين في قراهم، عن طريق خلق وظائف لهم في مجالات الزراعة والمنسوجات والصناعات اليدوية، وكانت من دعاة حماية البيئة في لبنان فضلًا عن التراث الثقافي المعماري اللبناني الفريد، وامتلكت قصر سرسق بالإضافة إلى رقعة واسعة من الأبنية على طول شارع سرسق، وصولًا إلى شارع غورو الفخم.وبني قصر سرسق، أحد أقدم أبنية بيروت وأبرز معالمها، في حقبة ما بين الحكم العثماني في لبنان والانتداب الفرنسي أي بين عامي 1860 و1870، وتملكه منذ ذاك الوقت عائلة سرسق البيروتية الأرستقراطية، وكانت تعيش فيه إيفون سرسق حتى ساعات قريبة من اليوم قبل رحيلها.ومتحف سرسق، هو قصر أثري لبناني بناه نقولا سرسق عام 1910 في مقابل قصر سرسق العريق، وبعد وفاته عام 1952، وهب المالك القصر إلى بلدية بيروت طالبًا في وصيّته تحويله إلى متحف للفنون الحديثة، وأن يشرف عليه رئيس بلدية بيروت وتدير شئونه شخصيات بيروتية عريقة، وبين عامي 1953 و1975 استقبل القصر ملوكًا ورؤساء زاروا لبنان، وتحوّل إلى متحف عام 1961 بناء على طلب مالكه.ويضم المتحف تحفًا ولوحات ومقتنيات ثمينة وأعمالًا فنية نادرة، طوال السنوات الماضية نظّمت فيه معارض وأنشطة ثقافية وأدبية عديدة لفنانين من لبنان والعالم، وتعرّض المتحف في انفجار مرفأ بيروت إلى أضرار جسيمة طالت البنيان، وأيضًا المقتنيات واللوحات والمجسمات التي فيه، وثمة لوحات تعرّضت إلى أضرار يصعب إصلاحها، وساعدت عملية تدعيم هيكل القصر وتحديثها قبل أعوام، في منع تهدمه أثناء الانفجار.