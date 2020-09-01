المنوفية الأولى في التحصين ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع»

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي باحتلال محافظة المنوفية صدارة الأعداد المحصنة للحيوانات في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع و"النيموباك".وأوضح التقرير أن محافظة المنوفية انتهت من تحصين 316 ألفا و514 رأسًا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة القومية الأولى خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 22 يوليو الماضيين.في ذات السياق، أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بالمجهودات المبذولة التي تقوم بها مديرية الطب البيطري لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوي الجمهورية من حيث الأعداد المحصنة، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.