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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية بشبين الكوم في المنوفية (صور)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:42 م
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
ولاء القاضى
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سيطرت الحماية المدنية بالمنوفية على حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة العزبة الغربية، في مدينة شبين الكوم، ومنعت انتقال الحريق إلى الشقق المجاورة وإنقاذ المنطقة، إذ دفعت بسيارتي إسعاف لاحتواء الموقف.

بالانتقال والفحص تبين وجود حريق بشقة سكنية في الدور الثاني، على الفور تم فصل التيار الكهربائي عن العقار الموجود به الحريق والعقارات المحيطة، والتعامل معه عن طريق رجال الحماية المدنية، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي، بوجود حريق بإحدى الشقق السكنية، بشارع خلاف التابع لمنطقة العزبة الغربية دائرة القسم، على الفور تم الدفع بسيارتين تابعتين لإدارة الدفاع المدني.
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
السيطرة على حريق شقة سكنية بشبين الكوم في المنوفية (صور)
السيطرة على حريق شقة سكنية بشبين الكوم في المنوفية (صور)
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
السيطرة على حريق شقة سكنية بشبين الكوم في المنوفية (صور)
السيطرة على حريق شقة سكنية بشبين الكوم في المنوفية (صور)

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