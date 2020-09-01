السيطرة على حريق شقة سكنية بشبين الكوم في المنوفية (صور)

سيطرت الحماية المدنية بالمنوفية على حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة العزبة الغربية، في مدينة شبين الكوم، ومنعت انتقال الحريق إلى الشقق المجاورة وإنقاذ المنطقة، إذ دفعت بسيارتي إسعاف لاحتواء الموقف.بالانتقال والفحص تبين وجود حريق بشقة سكنية في الدور الثاني، على الفور تم فصل التيار الكهربائي عن العقار الموجود به الحريق والعقارات المحيطة، والتعامل معه عن طريق رجال الحماية المدنية، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي، بوجود حريق بإحدى الشقق السكنية، بشارع خلاف التابع لمنطقة العزبة الغربية دائرة القسم، على الفور تم الدفع بسيارتين تابعتين لإدارة الدفاع المدني.