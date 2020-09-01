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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التجار يبدأون تجميع البلح قبل إعلان السعر الرسمي بالوادي الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:52 م
البلح
البلح
محمد مهدي
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بدأ تجار التمور بمحافظة الوادي الجديد، في جمع محصول البلح من المزارعين والفلاحين رغم عدم وضع سعر لكيلو البلح حتى الآن، من المحافظة أو من الجمعيات المركزية الزراعية والمسئولة عن جمع وتصنيع التمور.

قال محمد عادل، أحد المزارعين بمركز الداخلة، أن التجار بدأوا في جمع التمور من المزارعين بقرى ومراكز المحافظة بسعر يبدأ من 7- 9 جنيهات للكيلو الواحد بعد نضج المحصول فوق النخيل، لافتا أن محصول البلح هذا العام يقل عن السنوات الماضية وذلك بعد تعرض المحافظة للحر الشديد، مما أدي إلي تلف بعض النخيل وضمور منتج البلح لتعرضه لأشعة الشمس المباشرة.

من جانبه قال محمد محمدين، من مركز الداخلة، إن المزارعين أوقفت موسم "الدميره" أو الجمع وتركت منتج البلح على النخيل لمعرفة سعر رسمي لبدء البيع، إلا أن المحافظة حتى الآن لم تعلن عن سعر البلح هذا العام.

ويعتبر محصول البلح والتمور محصولًا استراتيجيًا بالوادي الجديد؛ نظرًا لأنه المحصول الرئيسي لأبناء المحافظة ويشكل 90% من الغطاء النباتي بها، وسجلت أعداد أشجار النخيل حوالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، و527507 شجرة غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، وتمتلك المحافظة أكثر من 52 مصنعًا ووحدة لتعبئة وتغليف التمر على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، حسب آخر إحصائية في شهر سبتمبر الماضي لمديرية الزراعة.

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