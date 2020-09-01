عزت القمحاوي: الوسط الثقافي تلقى ضربات من الموت والخوف

- في كتاباتك هناك الفقد والموت والاغتراب، فهل للاجتماعي والسياسي أم الوجودي، الطغيان في نهجك في هذا المسار؟

-عن تشظي الثوابت وتجليات الأنا المغتربة في الكتابة، كيف ترى نتاج ذلك في مشوارك السردي؟

-عن العشق وعتبات السفر في الزمان والمكان، كيف كان الدافع لعنوانك الفلسفي "غرفة المسافرين"؟

- هناك خصوصية في تلك الحيوات المعيشية والاجتماعية من قبلك، وكذلك تأثيراتها في الكتاب، ليتك تحدثنا عن طقوسك في الكتابة؟

- أنت متهم بالعزلة الاختيارية والبعد عن الوسط الثقافي، فهل هناك دوافع أو مبررات لهذه الاختيارات وما مدى حقيقتها؟

عن مساراته الفريدة في ماهيات الفقد والقهر والقمع، تتجلى رؤى الكاتب الروائي عزت القمحاوي في عنوانه الفلسفي الأخير "غرفة المسافرين" الذي طرحت طبعته الثالثة منذ ساعات لنتوقف معه على عتبيات الوجود والعدم والأسئلة الشائكة التي يصر باستماتة مدهشة على الإضافة لها والبناء عليها من أجل محاسبة السيولة في الزمن والمكان التي لا تتوقف بل تنهش عقلية القاريء في حياة وعيش وأمنيات مراوغة، عن كل هذا وذاك كان حوار "الدستور" مع القمحاوي.ـ أكيد الاهتمام بالفقد والموت ألم وجودي منذ رأى الإنسان أول حي يسكن فجأة أمامه ويصبح غير موجود، أصبح سر الموت وألم الفقد ألمًا إنسانيًا، يزيد عند بعض الناس ويقل عند البعض الآخر، لكنه موجود دائمًا. وأظن أنني من بين من يعربد بداخلهم هذا الألم بشكل مرهق. أنا أبكي عندما أتخيل فقد عزيز دون أن يحدث. سقطت في مرحلة صرع استغرق العلاج منها ثلاث سنوات في أوائل الثمانينات حزنًا على ابن عم، وخصوصًا في الشباب، حيث أشعر أنني المسئول. كل هذا كان يجب أن يعكس نفسه في الكتابة.ـ لا أعرف إن كان من حق الكاتب الحديث عما تحقق ومالم يتحقق في كتابته، سواء على مستوى الفن والصنعة أو على صعيد الموضوعات والانشغالات داخل نصوصه، لكنني كإنسان من الذين يقابلون كلمة «الثوابت» بالكثير من الشك. عندما أسمع هذه الكلمة أتوقع بعدها تحريضًا أو مطالبة بإنزال عقوبة بحق شخص ما على فكرة أو رأي يرى البعض أنه يتعارض مع تلك «الثوابت» وربما يكون وجود ثوابت هو أحد أسباب اغترابي وتمزقي وهي سبب تشظي الفرد كاتبًا كان أو غير كاتب.لست مع أي إهانة توجه للمعتقدات، بل أشك في دوافع من يفعل ذلك، لكن البعض يبالغ في إضفاء صفة «الثوابت» على ما لا يجب أن يثبت، أصبح لبعض الشخصيات قداسة الثوابت، ولبعض الأفكار البشرية قداسة الثوابت، وما إلى ذلك. والمدهش هو اختيار ما يعجبنا لنجعل منه ثوابت وما لا يعجبنا. في السياسة ثوابت لا نعمل بها، وفي الشرع ثوابت لا نعمل بها.ـ العشق، أهم تعويض للإنسان عن محدودية العمر على هذه الأرض، وأحب كلمة أخرى هي «الشغف» لأن فيه البهجة وطاقة الإقبال على شخص آخر أو على عمل، أن نعيش بشغف يعني أن نعيش سعداء ومنتجين، لكن الشغف رقيق ويذبل بسهولة، وأحب السفر باعتباره أحد العلاجات الممكنة للشغف قبل أن يموت تحت أكوام من الإكراهات نتعرض لها كل يوم. وقد جاء عنوان غرفة المسافرين مراوغًا بعض الشيء، فقد اعتبره الكثيرون قبل أن يقرأوا الكتاب، رواية عن الغرفة التي كانت في بيوتنا للأقارب القادمين من سفر، لكنه غرفة لتأمل معاني السفر والأحاسيس الخاصة به، حتى تكتشف أن السفر هو الحياة، نتحدث عن حياة شخص ما بأنها رحلة نجاح، رحلة آلام، كما أن كل فعل نقوم به هو رحلة، الإنحار في كتاب رحلة، القارئ الذي سيصبر على أسئلتك وأجوبتي في هذا الحوار سيكون قد خاض معنا رحلة. هكذا؛ فالسفر ومحطاته هو صورة حياتنا في المرآة، لهذا وصفته في الكتاب بأنه موت لذيذ، نعود منه لنرى ما حدث في غيابنا، فقضاء أسبوع بعيدًا عن أماكن عيشنا يجدد علاقتنا بها.ـ لا أعيش من حياة الكاتب إلا بزيادة مساحات العزلة المخصصة للقراءة والكتابة، ليست لي أي طقوس للكتابة لأنني ظللت مثقلًا بالعمل الصحفي سنوات طويلة، دربت نفسي في تمارين إدارتي للوقت على أن وجود الوقت هو الشرط الوحيد للكتابة. البعض يكتب في ساعات محددة وفي أماكن محددة، وهكذا، أنا لم أسعد بهذه الرفاهية. لا أكتب فورًا في مكان جديد، ولكن تلزمني الساعات اللازمة للعجين كي يخمر، لكي يصبح المكان مكاني.ـ أتحسر على تبدد ما كنا نسميه الوسط الثقافي، الذي تلقى الضربات من الموت والخوف وكل ما يبدد جماعة. لم أكن منخرطًا في أي يوم، لكن كنت أشعر بأمان لوجود هذه العائلة على مقربة. عزلتي وجودية بالفعل، ليست ضد الوسط الثقافي وليست انقطاعا تامًا، لكنني من طفولتي أختفي من الأيام الجماعية والاحتفالية.